Carta docente | piattaforma riapre il 19 novembre ore 12.00 per i residui del 2024 25 e sentenze Da gennaio 2026 nuovo bonus

Orizzontescuola.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carta del docente: finalmente le date di attivazione.  L'articolo Carta docente: piattaforma riapre il 19 novembre ore 12.00 per i residui del 202425 e sentenze. Da gennaio 2026 nuovo bonus . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

carta docente piattaforma riapreCarta Docente, quali sono le novità del Ministero dell'Istruzione e perché c'è un'interrogazione parlamentare - Ancora bloccato il portale per l’attivazione della Carta Docente: nessuna novità fino a gennaio, il M5S chiede un’interrogazione parlamentare ... Secondo virgilio.it

carta docente piattaforma riapreCarta del docente 2026, ecco il motivo dei ritardi - La riapertura della Carta del Docente 2026 porta importanti cambiamenti. Come scrive informazionescuola.it

carta docente piattaforma riapreCarta docente, quando sarà attiva? Qualcosa si sta muovendo, ecco cosa è cambiato sul portale - Il portale della Carta Docente presenta nuove indicazioni, in particolare la frase “per spendere il bonus hai tempo ... Da tecnicadellascuola.it

Cerca Video su questo argomento: Carta Docente Piattaforma Riapre