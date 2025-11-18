Carta Docente il Ministero anticipa l'attivazione al 19 novembre | a chi è rivolto e come si accede

La Carta del Docente sarà riattivata in anticipo: dopo proteste e pressioni sindacali, il Ministero aprirà la piattaforma già da domani, 19 novembre, per permettere l'uso dei fondi 20242025. Restano per gennaio i voucher del nuovo anno e la richiesta dei docenti di mantenere l'importo a 500 euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

https://www.scuolainforma.news/ricorso-precari-carta-del-docente-nuove-modalita-di-trasmissione-delle-sentenze-vittoriose-al-ministero/ - facebook.com Vai su Facebook

Carta Docente, la Gilda ha richiesto un nuovo incontro con il MIM per chiarimenti su tempistiche ricezione bonus. Leggi il comunicato ? shorturl.at/tEjV4 @CastellanaCarlo Vai su X

Carta Docente, il Ministero anticipa l’attivazione al 19 novembre: a chi è rivolto e come si accede - La Carta del Docente sarà riattivata in anticipo: dopo proteste e pressioni sindacali, il Ministero aprirà la piattaforma già da domani, 19 novembre ... fanpage.it scrive

Carta docente 2025 attiva: ecco per chi e quando - Ci sono importanti novità in merito alla carta del docente 2025: è stata attivata. Lo riporta tecnicadellascuola.it

Nuova procedura di domanda della Carta Docente per i precari che hanno vinto il ricorso - Il MIM ha aggiornato la procedura per ottenere la Carta Docente estesa ai precari che hanno vinto ricorso. Scrive ticonsiglio.com