Carta Docente il Ministero anticipa l'attivazione al 19 novembre | a chi è rivolto e come si accede

Fanpage.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Carta del Docente sarà riattivata in anticipo: dopo proteste e pressioni sindacali, il Ministero aprirà la piattaforma già da domani, 19 novembre, per permettere l'uso dei fondi 20242025. Restano per gennaio i voucher del nuovo anno e la richiesta dei docenti di mantenere l'importo a 500 euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

