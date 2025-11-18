Carovita Spesa alimentare +28,8% in 4 anni

Il carovita non smette di far parlare di sé. Riflettori puntati su un settore sotto gli occhi di tutti: quello alimentare. Il dato allarmante è che nella nostra provincia i prezzi degli alimentari in 4 anni sono cresciuti del 28,8%. Un dato che supera la media nazionale e regionale. In 4 anni i prezzi degli alimentari in Italia hanno subito un’impennata del +26,3%, mentre in Emilia-Romagna l’aumento è stato del +24,9%. A tracciare il quadro in provincia è un’analisi dell’ Osservatorio economico e sociale della Camera di Commercio della Romagna. Sulla base dei dati Istat la variazione negli ultimi 4 anni (da settembre 2021 a settembre 2025) dell’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic) è stata appunto del + 28,8%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

