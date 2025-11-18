Carlos Augusto o Luis Henrique nel derby | pro e contro della scelta di Chivu
L’Inter tornerà in campo domenica sera contro il Milan con la grana Dumfries. I pro i contro sulle alternative della fascia destra Con la sosta per gli impegni delle nazionali che si avvia alla naturale conclusione è già tempo di tornare a pensare al campionato. Nel fine settimana gli occhi degli appassionati saranno tutti focalizzati sul derby di Milano che chiuderà la domenica di Serie A sotto i riflettori di San Siro. (AnsaFoto) – Calciomercato.it C’è grande attesa per la stracittadina meneghina con l’ Inter che punta al bottino pieno per staccare i rivali e provare a distanziare anche la Roma che al momento è appaiata a 24 punti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Leggi anche questi approfondimenti
Derby, Dumfries più no che sì: se non ce la fa, Inter con Carlos Augusto Vai su X
Se non dovesse farcela, è pronto Carlos Augusto, già schierato come quinto a destra in uno spezzone di Inter-Lazio, così come Luis Henrique e Matteo Darmian, che tornerà tra i convocati dopo aver smaltito il risentimento al soleo accusato prima della sfida c - facebook.com Vai su Facebook
Luis Henrique in partenza a gennaio: l’Inter ha un piano - L’esterno brasiliano, prelevato dall’ Inter appena prima del Mondiale per Club per un’operazione da oltre ... Segnala passioneinter.com
Inter-Milan, chi sostituisce Dumfries in caso di forfait? Tre alternative per la fascia destra nel Derby - Dumfries in grosso dubbio per il Derby di domenica, Chivu tra Carlos Augusto e Luis Henrique. Secondo msn.com
Carlos Augusto spinge un altro brasiliano all’Inter - Inter c’è stato u primo vertice tra il nuovo agente Giuseppe Riso e il calciatore per fare un punto di mercato e programmare le prossime mosse. passioneinter.com scrive