Carlos Alcaraz salta la Coppa Davis? A poche ore dall’inizio della Final Eight di Bologna giungono le prime indiscrezioni dai media spagnoli sulla notizia del forfait del numero uno del mondo. Come riportato da Angel Garcia, giornalista spagnolo di Cope inviato a Bologna, Alcaraz avrebbe deciso, insieme al suo team, di non correre rischi e di non prendere parte al quarto di finale contro la Cechia. L’iberico aveva accusato un problema fisico già nel corso delle ATP Finals, richiedendo anche alcuni trattamenti medici durante la finale contro Jannik Sinner. Una volta arrivato a Bologna, il numero 1 del mondo si è sottoposto a una risonanza magnetica che, secondo quanto riportato da Garcia, avrebbe evidenziato un edema muscolare al bicipite femorale destro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Carlos Alcaraz salta la Coppa Davis? Le indiscrezioni dalla Spagna e i prossimi passi

Secondo @agarciamuniz Carlos Alcaraz NON giocherà la Coppa Davis. Giocare infortunato, da quanto riportato, porterebbe a peggiorare drasticamente la condizione fisica del giocatore spagnolo. ( @partidazocope) Vai su X

Carlos Alcaraz non trova scuse: secondo lo spagnolo, il medical timeout durante la finale non ha inciso sull’esito dell’incontro - facebook.com Vai su Facebook

Carlos Alcaraz salta la Coppa Davis! C’é un infortunio muscolare - A poche ore dall'inizio della Final Eight di Bologna arriva la notizia del forfait del numero uno del mondo. oasport.it scrive

Alcaraz, allarme Coppa Davis: come sta dopo l'infortunio nella finale con Sinner. Lo sfottò a Fognini è virale - Alcaraz a rischio forfait in Coppa Davis per il fastidio al bicipite femorale accusato durante la sfida con Sinner: quando sarà presa la decisione finale. Riporta sport.virgilio.it

Alcaraz: "Coppa Davis? Voglio giocare, valuteremo nei prossimi giorni" - Lo spagnolo fa il punto sul problema alla coscia destra e i medical timeout: "Domani partirò per Bologna, e vedremo come andrà il mio infortunio" ... Lo riporta msn.com