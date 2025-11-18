Carlos Alcaraz salta la Coppa Davis! C’é un infortunio muscolare

Carlos Alcaraz salta la Coppa Davis!! A poche ore dall’inizio della Final Eight di Bologna arriva la notizia del forfait del numero uno del mondo. Come riportato da Angel Garcia, giornalista spagnolo di Cope inviato a Bologna, Alcaraz ha deciso, insieme al suo team, di non correre rischi ulteriori e di non prendere parte ai quarti di finale della Spagna contro la Cechia. Lo spagnolo aveva accusato un problema fisico già nel corso delle Nitto ATP Finals, richiedendo anche alcuni trattamenti medici durante la finale contro Jannik Sinner. Una volta arrivato a Bologna Alcaraz si è sottoposto a degli accertamenti in cui è stato riscontrato un edema muscolare al bicipite femorale destro, che ha da subito messo a forte rischio la sua presenza per i quarti di finale di giovedì. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Carlos Alcaraz salta la Coppa Davis! C’é un infortunio muscolare

