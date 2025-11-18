carlo acutis visto da scorsese il santo millenial in una serie tv lo interpreta jacopo iebba

Assisi, 18 novembre 2025 – San Carlo Acutis apparirà in “ The Saints ”, serie televisiva che vede come produttore e voce narrante Martin Scorsese, docudrama che andrà in onda sulla piattaforma americana Fox Nation che, in questo mese di novembre, è tornato in programmazione per la seconda stagione. A interpretare san Carlo Acutis, il santo millennial e di internet morto nel 2006 per una leucemia fulminante di tipo M3, canonizzato da Papa Leone XIV lo scorso 7 settembre in piazza San Pietro insieme a Pier Giorgio Frassati, è Jacopo Iebba, ventenne attore italiano. Lo ha scelto direttamente, per interpretare il giovane santo, Francesca Scorsese, la figlia di Martin, che nell’episodio relativo al Santo sepolto ad Assisi, ha ricoperto il ruolo di regista. 🔗 Leggi su Lanazione.it

