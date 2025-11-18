Careca scommette su Conte | E' un vincente I miei 6 anni al Napoli? Bellissimi

AGI - "Gli ultimi due scudetti li hanno vinti per il gioco di squadra. Conte ha cambiato tante cose, anche tatticamente. Me lo ricordo bene quando giocava, era uno che aveva una grinta enorme in campo, non gli piaceva perdere". Lo ha detto Antonio Careca, ex attaccante brasiliano e campione d'Italia con il Napoli di Maradona, parlando all'AGI degli azzurri guidati da Antonio Conte, a margine della Conferenza sull'Italofonia a Villa Madama. "A maggio sono stato con lui quando sono andato a Napoli, abbiamo chiacchierato un po' e direi che è un vincente, è un campione. Per questo ha vinto questo scudetto: è un merito non solo suo, ma anche del suo staff e dei giocatori. 🔗 Leggi su Agi.it

