Careca scommette su Conte | E' un vincente I miei 6 anni al Napoli? Bellissimi
AGI - "Gli ultimi due scudetti li hanno vinti per il gioco di squadra. Conte ha cambiato tante cose, anche tatticamente. Me lo ricordo bene quando giocava, era uno che aveva una grinta enorme in campo, non gli piaceva perdere". Lo ha detto Antonio Careca, ex attaccante brasiliano e campione d'Italia con il Napoli di Maradona, parlando all'AGI degli azzurri guidati da Antonio Conte, a margine della Conferenza sull'Italofonia a Villa Madama. "A maggio sono stato con lui quando sono andato a Napoli, abbiamo chiacchierato un po' e direi che è un vincente, è un campione. Per questo ha vinto questo scudetto: è un merito non solo suo, ma anche del suo staff e dei giocatori. 🔗 Leggi su Agi.it
Argomenti simili trattati di recente
Schwoch scommette su Simeone: “Segnerà almeno dieci gol!” Stefan Schwoch, intervistato da Tuttosport, esalta il Cholito Simeone e la sua importanza nella rinascita del Napoli: ? “Anche negli anni in cui giocava meno, ho sempre detto che il Cholito è un - facebook.com Vai su Facebook
Careca ci crede: "Napoli mio, non ti deprimere, ci pensa Conte. E su Ancelotti dico..." - Si potrebbe tradurre “testa pelata”, nel gergo usato qui in Brasile, ma l’ex centravanti della Seleçao e del Napoli non è ... Secondo gazzetta.it
Careca: "Napoli, non ti deprimere dopo due sconfitte. Conte è l'ideale per vincere ancora" - L’ex attaccante del Napoli dello scudetto ha parlato della formazione partenopea nel corso di un’intervista concessa all’edizione odierna della Gazzetta ... Da tuttomercatoweb.com
Careca: "Lukaku uomo chiave. Hojlund out? Conte troverà il modo di essere pericoloso" - L'ex attaccante della formazione partenopea ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta ... Come scrive tuttomercatoweb.com