Capua smantellata la banda dei furti d’auto | 8 arresti nel Casertano

È stata smantellata la rete specializzata nei furti di auto e moto tra il Casertano e le zone limitrofe. I carabinieri della Compagnia di Capua hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari emessa dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura, colpendo 11 persone sospettate di furto, ricettazione e riciclaggio in . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

