Caprile Inter quanti estimatori per il portiere! L’infortunio di Suzuki fa alzare il prezzo al Cagliari | il motivo

Inter News 24 e le ultime sulla trattativa. Siamo ancora nel pieno del mese di novembre, con il campionato che entra nel vivo, ma la dirigenza dell’Inter guarda già con decisione al futuro. Il club nerazzurro, sempre attento alla pianificazione a lungo termine, sta infatti vagliando il mercato per gettare le basi in vista delle prossime annate, con l’obiettivo di programmare la squadra che verrà e mantenere alta la competitività della rosa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, uno dei focus principali degli uomini mercato di Viale della Liberazione riguarda la difesa dei pali, dove è necessario individuare un erede affidabile per le stagioni a venire. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Caprile Inter, quanti estimatori per il portiere! L’infortunio di Suzuki fa alzare il prezzo al Cagliari: il motivo

