Canzi in conferenza | Serve partita perfetta Lione stratosferico Calendario? Simpatica coincidenza
di Mauro Munno Canzi in conferenza: le dichiarazioni del tecnico della Juventus Women alla vigilia del match con il Lione. Tutte le parole. (inviato a Vinovo) – Max Canzi parla in conferenza stampa alla vigilia del match tra Juventus Women e Lione, valida per la quarta giornata del League Stage di UWCL. OSARE – « Questa è una partita che sotto l’aspetto mentale si prepara da sola. Dobbiamo essere bravi tatticamente. Le motivazioni sono alte per palcoscenico e avversaria. La parola chiave è coraggio per queste partite, non è l’unica ma la più importante. Coraggio e consapevolezza di quello che siamo e possiamo essere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
