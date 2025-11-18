Cantone rinuncia a guidare la Procura di Napoli Nord
Il procuratore Raffaele Cantone rinuncia al trasferimento al Tribunale di Napoli Nord: resterà a capo della Procura di Perugia. Il magistrato ha infatti deciso di rinunciare alla domanda di trasferimento alla Procura di Napoli Nord, istanza che il Consiglio Superiore della Magistratura aveva già. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Cantone resta alla guida della Procura di Perugia - Secondo quanto risulta all'ANSA ha infatti rinunciato alla domanda di trasferimento a quella di Napoli nord. Lo riporta ansa.it
Raffaele Cantone vuole tornare in Campania: “Ho fatto domanda per la Procura di Napoli Nord” - Ad annunciarlo è stato lo stesso magistrato, a margine di un convegno sulla Terra dei Fuochi nel ... Si legge su fanpage.it