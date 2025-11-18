Cantone non torna in Campania | rinuncia al trasferimento e resta a Perugia
Non andrà al Tribunale di Napoli Nord, Raffaele Cantone. Il magistrato napoletano ha infatti rinunciato al trasferimento e resterà alla Procura di Perugia dove si trova al momento.La sua domanda di trasferimento era stata accolta dal Consiglio Superiore della Magistratura. La scelta pare sia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
