Cantone non torna in Campania | rinuncia al trasferimento e resta a Perugia

Napolitoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non andrà al Tribunale di Napoli Nord, Raffaele Cantone. Il magistrato napoletano ha infatti rinunciato al trasferimento e resterà alla Procura di Perugia dove si trova al momento.La sua domanda di trasferimento era stata accolta dal Consiglio Superiore della Magistratura. La scelta pare sia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

