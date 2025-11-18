Canottaggio Sabaudia pronta per un weekend tricolore | quattro Campionati Italiani di Gran Fondo in un’unica rassegna

Per la prima volta nella storia del canottaggio italiano, un solo fine settimana assegnerà i titoli nazionali di quattro specialità sui 6000 metri: sabato il doppio e il quattro senza, domenica il quattro di coppia e l'otto. Il grande canottaggio torna protagonista a Sabaudia, che nel prossimo fine settimana ospiterà una formula del tutto inedita per il panorama italiano. Sulle acque del lago Paola, concesso per l'occasione dalla proprietà Scalfati, andrà in scena una due giorni che, per la prima volta, riunisce in un unico evento quattro Campionati Italiani di Gran Fondo.

