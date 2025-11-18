Cannabis | Nardella ' governo riconosca filiera canapa bene Ue'

Iltempo.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - “La Corte di giustizia dell'UE è chiamata a esprimersi sul divieto italiano a CBD e infiorescenze di canapa. Bene la decisione del Consiglio di Stato di rimettere ai giudici di Lussemburgo la decisione”. Così l'eurodeputato Pd - S&D Dario Nardella, riferendosi all'incompatibilità con il diritto europeo del ddl Sicurezza e del decreto ministeriale con cui il governo italiano ha dichiarato guerra alla filiera della canapa industriale. “Avevamo denunciato questa incongruenza fin dalla redazione del testo, lanciando l'allarme per un settore, quello della canapa, che in Italia conta più di 10. 🔗 Leggi su Iltempo.it

cannabis nardella governo riconosca filiera canapa bene ue

© Iltempo.it - Cannabis: Nardella, 'governo riconosca filiera canapa, bene Ue'

News recenti che potrebbero piacerti

cannabis nardella governo riconoscaCannabis: Nardella, 'governo riconosca filiera canapa, bene Ue' - “La Corte di giustizia dell’UE è chiamata a esprimersi sul divieto italiano a CBD e infiorescenze di canapa. Segnala lanuovasardegna.it

cannabis nardella governo riconoscaIl governo Meloni ha un problema con la Cannabis light - Il Consiglio di Stato chiama in causa la Corte di Giustizia UE che dovrà decidere se siano compatibili con il diritto europeo le norme italiane che vietano foglie, infiorescenze, oli e resine di canap ... Da today.it

Cannabis light, flop del governo: il divieto non funziona. I produttori: “Andiamo avanti” - Il primo è la sostanza drogante inserita nelle varie tabelle ministeriali. Come scrive repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Cannabis Nardella Governo Riconosca