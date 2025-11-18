Can Yaman ricorda l’incidente sul set di Sandokan | Intrappolato sott’acqua

Ci sono voluti ben quattro anni di lavorazione, ma Sandokan sta “tornando”: la serie con Can Yaman, che non vuole essere affatto un remake dell’indimenticabile serie con Kabir Bedi, va in onda da lunedì 1° dicembre. Sono otto gli episodi che compongono la serie, una versione completamente diversa rispetto all’originale, anche perché era proprio questo l’obiettivo. Tanto il lavoro dietro al progetto, in cui Yaman ha anche avuto un incidente, rimanendo quasi intrappolato sott’acqua. Can Yaman, l’incidente sul set di Sandokan. “È una versione completamente diversa. Non abbiamo pensato alla serie del 1976, non era nostra intenzione fare un remake”, così ha iniziato la sua intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, parlando proprio dell’enorme lavoro che ci è voluto per realizzare la serie. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Can Yaman ricorda l’incidente sul set di Sandokan: “Intrappolato sott’acqua”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Lo scrittore Hans Tuzzi ricorda la figura di Giuseppe Maffioli, che in tv, insieme a Mario Soldati e Luigi Veronelli, contribuì a diffondere la cultura del cibo fra gli italiani che si affacciavano al benessere. Tra l’altro, proprio come Soldati, scrittore e regista, e Veron - facebook.com Vai su Facebook

Can Yaman e l’incidente sul set di Sandokan: “Il costume mi ha avvolto sott’acqua, non sapevo come liberarmi” - Can Yaman, dal 1 dicembre su Rai1 con la serie Sandokan, ha raccontato come si è preparato al ruolo e ha ricordato un incidente accaduto sul set: "Sono ... Lo riporta fanpage.it

Can Yaman, ecco tutti i prossimi impegni dell’attore turco più amato - Can Yaman è uno degli attori più amati del momento, lanciatissimo dopo il ... Si legge su comingsoon.it