Can Yaman e l'incidente sul set di Sandokan | Il costume mi ha avvolto sott'acqua non sapevo come liberarmi

Can Yaman, dal 1 dicembre su Rai1 con la serie Sandokan, ha raccontato come si è preparato al ruolo e ha ricordato un incidente accaduto sul set: "Sono caduto in acqua, il costume mi ha avvolto il corpo, non sapevo come liberarmi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

