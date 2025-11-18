Campania prorogata l’allerta meteo
Tempo di lettura: < 1 minuto La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato la vigente allerta meteo di livello Giallo per temporali fini alle 14 di domani, mercoledì 19 novembre. Proseguiranno, infatti, le precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale con una criticità idrogeologica su tutta la Campania ad esclusione di Alta Irpina, Sannio e Tanagro. Le precipitazioni andranno ad attenuarsi gradualmente a partire dalla tarda mattinata di domani. Tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e fenomeni franosi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
