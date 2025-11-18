Campania Conte | ‘se Fico vince è segnale politico nazionale’

CASALNUOVO DI NAPOLI, 18 NOV – Se Roberto Fico dovesse vincere le elezioni regionali sarà una “vittoria importantissima per la Campania” e, “ovviamente, un segnale politico a livello nazionale”. Così il leader del M5s Giuseppe Conte ha risposto a Casalnuovo, in provincia di Napoli, ai giornalisti che gli chiedevano dei possibili effetti sul campo largo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Campania, Conte: ‘se Fico vince è segnale politico nazionale’

