Campania | Cerreto FdI ' imbarazzante ipocrisia di Fico su barca e casa'

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Resto in forte imbarazzo nell'apprendere, o meglio, nell'avere l'ennesima conferma, del doppiopesismo che Fico, i 5 stelle e la coalizione del centro sinistra applicano alla loro vita privata e alla politica. Predicano onestà, applicano ipocrisie. Il condono, per Fico, va bene solo se si tratta della sua casa al Circeo. Per i cittadini campani, no. Dopo un posto barca a Nisida a meno di 50 euro al mese, ora il condono del suo garage in abitazione. E ha il coraggio di criticare le proposte di Edmondo Cirielli, che vuole aumentare le pensioni di 1200 euro l'anno e regolarizzare le posizioni dei nostri concittadini. 🔗 Leggi su Iltempo.it

