Campania al voto Fico e Cirielli si accusano a vicenda | il confronto senza sbocchi

Avellinotoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A cinque giorni dal voto, Roberto Fico ed Edmondo Cirielli si sono presentati davanti alle telecamere di Sky TG24 per un confronto che avrebbe dovuto illuminare le scelte dei campani.Non è stato così. O, se lo è stato, è accaduto solo in filigrana, tra recriminazioni reciproche più che attraverso. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

