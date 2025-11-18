C’è un momento preciso in cui un’idea geniale di marketing si trasforma in un disastro epocale. Per la casa automobilistica cinese Chery, quel momento è arrivato a metà della scalinata del monte Tianmen, quando il loro Suv elettrico Fengyun X3L ha perso aderenza e ha iniziato a scivolare all’indietro, riducendo in briciole le antiche barriere laterali che proteggono uno dei siti più iconici della Cina. La sfida era ambiziosa: conquistare i 999 gradini che conducono al tempio di Tianmen, risalente all’870 dopo Cristo, nella provincia dello Hunan. Stiamo parlando di una scalinata leggendaria, 150 metri di dislivello distribuiti su circa 300 metri di lunghezza, una delle attrazioni più fotografate del paese. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Campagna pubblicitaria da incubo in Cina: il suv scivola sulla scalinata sacra (e distrugge la barriera)