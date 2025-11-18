Camorra scommesse clandestine e voto di scambio | 44 arresti nel Napoletano

Due elezioni amministrative condizionate dalla camorra, la rinnovata alleanza tra due gruppi criminali un tempo nemici e protagonisti di una sanguinosa guerra di camorra e il controllo del sistema di scommesse clandestine nelle agenzie dell’agro nolano. Sono gli aspetti principali dell’ inchiesta coordinata dalla Dda di Napoli (procuratore Nicola Gratteri, aggiunto Sergio Ferrigno, sostituto Henry John Woodcock) culminata ieri nell’esecuzione di 44 arresti (34 in carcere e 10 ai domiciliari) eseguiti dai Carabinieri del gruppo di Castello di Cisterna, che hanno condotto le indagini, e del Comando provinciale di Napoli. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Camorra, scommesse clandestine e voto di scambio: 44 arresti nel Napoletano

