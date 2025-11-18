Camera Usa vota unita la legge per divulgare file Epstein
Il sì della Camera dei rappresentanti sembra scontato, più difficile sarà il percorso al Senato, ma si tratterà del primo passo concreto verso la pubblicazione dei cosidetti Epstein files: quei documenti ancora secretati sul caso scottante di Jeffrey Epstein, il finanziere newyorkese suicida in carcere accusato di traffico sessuale di minori. Uno scandalo che fa ancora tremare l'elite politica e non solo - come Andrea d'Inghilterra, non più principe - e che in queste ore ha travolto un altro personaggio illustre: Larry Summers, ex segretario al tesoro di Clinton, ex capo dei consiglieri economici di Obama, presidente emerito e professore alla Harvard university. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
