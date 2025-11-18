Camera Usa vota unita la legge per divulgare file Epstein

Tgcom24.mediaset.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sì della Camera dei rappresentanti sembra scontato, più difficile sarà il percorso al Senato, ma si tratterà del primo passo concreto verso la pubblicazione dei cosidetti Epstein files: quei documenti ancora secretati sul caso scottante di Jeffrey Epstein, il finanziere newyorkese suicida in carcere accusato di traffico sessuale di minori. Uno scandalo che fa ancora tremare l'elite politica e non solo - come Andrea d'Inghilterra, non più principe - e che in queste ore ha travolto un altro personaggio illustre: Larry Summers, ex segretario al tesoro di Clinton, ex capo dei consiglieri economici di Obama, presidente emerito e professore alla Harvard university. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

camera usa vota unita la legge per divulgare file epstein

© Tgcom24.mediaset.it - Camera Usa vota unita la legge per divulgare file Epstein

Leggi anche questi approfondimenti

camera usa vota unitaSì della Camera Usa alla divulgazione degli Epstein Files - Sì della Camera Usa alla divulgazione degli Epstein Files con 427 voti a favore e uno contrario. Si legge su msn.com

camera usa vota unitaLa Camera Usa approva la legge per divulgare i file di Epstein - Il sì con 427 voti a favore e 1 contrario invia ora al Senato la risoluzione che richiede la pubblicazione di tutti i documenti non classificati su Epstein ... Scrive msn.com

camera usa vota unitaStati Uniti, la Camera vota sì alla pubblicazione dei file di Epstein - La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha votato a stragrande maggioranza a favore della pubblicazione delle prove contro il defunto condannato per reati sessuali Jeffrey Epstein. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Camera Usa Vota Unita