Camera Usa approva la legge per divulgare i file di Epstein | 427 sì e un solo no Ora tocca al Senato
La Camera Usa ha approvato il disegno di legge per obbligare il ministero della giustizia a divulgare tutti i file del caso Epstein, dopo che sono stati raggiunti i due terzi dei voti necessari.. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
