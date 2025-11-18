Cambio d’appalto e passaggio di contratto | congelato il confronto sul taglio salariale

LECCE – La vertenza che coinvolge anche 30 dipendenti impiegati nelle residenze universitarie di Lecce sembra a uno stallo: l’Agenzia regionale per il diritto allo studio (Adisu) ha infatti comunicato la propria assenza al tavolo convocato per oggi rimandando, di fatto, il prosieguo della. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Scopri altri approfondimenti

Il sindacato Adl Cobas: "Non è accettabile che un cambio di appalto si traduca in licenziamenti di massa" - facebook.com Vai su Facebook

Cambio d’appalto e passaggio di contratto: congelato il confronto sul taglio salariale - Filcams Cigil e Uitucs Uil attaccano l’Agenzia regionale per il diritto allo studio, dopo la decisione di rinviare a dicembre il tavolo sulle condizioni economiche per i lavoratori delle residenze uni ... Segnala lecceprima.it

Il cambio di appalto è una beffa, quattro lavoratori Rai non firmano il contratto: "Gli altri quasi costretti" - Brutte notizie per i lavoratori e le lavoratrici impiegati nel settore accoglienza e antincendio all'interno delle sedi Rai. Secondo romatoday.it