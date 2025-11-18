Ora che la manovra prende un poco alla volta corpo e forma, va delineandosi il nuovo assetto fiscale su oro e criptovalute. Il primo bene rifugio per eccellenza, prossimo ai 5 mila euro per oncia e da sempre termometro dell’umore di famiglie e investitori. Le seconde, strumento di ultima generazione tra i più discussi di questi tempi: bacillo per la speculazione e il malaffare, o vera ultima frontiera del risparmio? Nell’attesa di capirci qualcosa di più, sulle criptovalute, ecco che fra i circa 6 mila emendamenti presentati alla manovra, che entro poche ore dovrebbero essere scremati per ridurli a poco più di 400, ve ne sono alcuni che trovano il sostegno di tutte le forze di maggioranza ed altri che dividono la coalizione e riguardano il settore delle finanza. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Calma piatta sulle criptovalute, ma non sull’oro. Le manovre fiscali del governo