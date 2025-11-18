Call center sciopero dei lavoratori Tim

Cms.ilmanifesto.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sciopero dei lavoratori di Telecontact e manifestazioni a Catanzaro, Caltanissetta, Roma e Ivrea. A rischio 1600 dipendenti, la gran parte al sud. L’azienda, che per oltre 20 anni ha fatto . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

call center sciopero dei lavoratori tim

© Cms.ilmanifesto.it - Call center, sciopero dei lavoratori Tim

Argomenti simili trattati di recente

call center sciopero lavoratoriQuasi 1600 lavoratori temono l'uscita da Tim, 75 in Valle d'Aosta - Oggi sciopero degli impiegati di Telecontact in tutta Italia contro l'esternalizzazione della società di call center. Secondo rainews.it

call center sciopero lavoratoriTelecontact, a Catanzaro sciopero e corteo di protesta. «Si rischia una bomba sociale» - La mobilitazione per la difesa di circa 450 posti di lavoro nel call center controllato da Tim. Segnala corrieredellacalabria.it

call center sciopero lavoratoriVertenza Telecontact, oggi sciopero e manifestazione dei lavoratori - A Catanzaro corteo su corso Mazzini sostenuto da Cgil, Cisl, Uil e Ugl, a seguire incontro in prefettura. Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Call Center Sciopero Lavoratori