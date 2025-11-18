Call center sciopero dei lavoratori Tim
Sciopero dei lavoratori di Telecontact e manifestazioni a Catanzaro, Caltanissetta, Roma e Ivrea. A rischio 1600 dipendenti, la gran parte al sud. L’azienda, che per oltre 20 anni ha fatto . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
C'è chi se lo è domandato, e chi lavora nei call center. - facebook.com Vai su Facebook
Perché nessuno riesce a fermare lo spam telefonico? Nel 2024 oltre 1M contratti luce/gas e 800k mobile chiusi via call center, spesso con numeri falsi. Nel video di oggi racconto il perché e la soluzione scelta dalla Spagna youtube.com/watch?v=_peqMn Vai su X
Quasi 1600 lavoratori temono l'uscita da Tim, 75 in Valle d'Aosta - Oggi sciopero degli impiegati di Telecontact in tutta Italia contro l'esternalizzazione della società di call center. Secondo rainews.it
Telecontact, a Catanzaro sciopero e corteo di protesta. «Si rischia una bomba sociale» - La mobilitazione per la difesa di circa 450 posti di lavoro nel call center controllato da Tim. Segnala corrieredellacalabria.it
Vertenza Telecontact, oggi sciopero e manifestazione dei lavoratori - A Catanzaro corteo su corso Mazzini sostenuto da Cgil, Cisl, Uil e Ugl, a seguire incontro in prefettura. Come scrive rainews.it