Calhanoglu anti Modric | per Chivu è il turco la chiave per spegnere il Milan

Gazzetta.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico in contatto con il regista, da domani ad Appiano. L’infortunio non spaventa, contro il Milan è lui l'uomo decisivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

calhanoglu anti modric per chivu 232 il turco la chiave per spegnere il milan

© Gazzetta.it - Calhanoglu anti Modric: per Chivu è il turco la chiave per spegnere il Milan

Altri contenuti sullo stesso argomento

calhanoglu anti modric chivuCalhanoglu anti Modric: per Chivu è il turco la chiave per spegnere il Milan - L’infortunio non spaventa, contro il Milan è lui l'uomo decisivo ... Come scrive msn.com

calhanoglu anti modric chivuCalhanoglu ha cambiato la sua storia. Derby? Pensa solo all’Inter, che sfida con Modric - Di fronte, per la prima volta in Italia, si troverà un maestro come Modric ... Si legge su msn.com

calhanoglu anti modric chivuGdS - Chivu vs Allegri, ma anche Calha vs Modric. Il ritorno di Thuram e i punti chiave del derby - In attesa dell'ultima gara valida per le qualificazioni per il Mondiale, prima del grande appuntamento con i play off, la Gazzetta dello Sport scalda il terreno anche per ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Calhanoglu Anti Modric Chivu