Calhanoglu anti Modric | per Chivu è il turco la chiave per spegnere il Milan
Il tecnico in contatto con il regista, da domani ad Appiano. L’infortunio non spaventa, contro il Milan è lui l'uomo decisivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Lautaro Martinez rientrerà dalla nazionale mercoledì 19 mentre Calhanoglu e Sucic si aggregheranno al gruppo giovedì. Questione infortuni: Darmian dovrebbe essere convocato per il derby. Per Mkhitaryan si deciderà dopo la visita di controllo dei pros - facebook.com Vai su Facebook
Calhanoglu anti Modric: per Chivu è il turco la chiave per spegnere il Milan - L’infortunio non spaventa, contro il Milan è lui l'uomo decisivo ... Come scrive msn.com
Calhanoglu ha cambiato la sua storia. Derby? Pensa solo all’Inter, che sfida con Modric - Di fronte, per la prima volta in Italia, si troverà un maestro come Modric ... Si legge su msn.com
GdS - Chivu vs Allegri, ma anche Calha vs Modric. Il ritorno di Thuram e i punti chiave del derby - In attesa dell'ultima gara valida per le qualificazioni per il Mondiale, prima del grande appuntamento con i play off, la Gazzetta dello Sport scalda il terreno anche per ... Secondo msn.com