Calhanoglu andrà via dall’Inter? Ecco la situazione attuale in ottica calciomercato dei nerazzurri
Calhanoglu-Inter, nuove voci sull’addio: Romano chiarisce il futuro del regista nerazzurro Il futuro di Hakan Calhanoglu resta uno degli argomenti più discussi in casa Inter. Dalla Turchia continuano a rincorrersi notizie su un possibile addio, ma a fare il punto della situazione è intervenuto Fabrizio Romano attraverso il suo canale YouTube. L’esperto di mercato ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
PAGELLE ? Calhanoglu 7 Ogni azione dell'Inter parte dai suoi piedi, qualità indiscutibile, l'azione del tiro a volo di Sucic parte da una palla data in verticale a Barella di prima intenzione che spalanca 30 m di campo.
Calhanoglu via dall’Inter ma alle condizioni dei nerazzurri: c’è una possibilità che possa restare - Il Galatasaray ci sta facendo più di un pensiero per cercare di riportare in patria uno dei giocatori più talentuosi del ... Da fanpage.it
Calhanoglu via dall'Inter? Il turco vuole andare via ma il Galatasaray non va in pressing - L’Inter ha un solo obiettivo: chiudere la questione Calhanoglu prima del ritiro del 28 luglio, quando ad Appiano Gentile si presenteranno Beppe Marotta e Cristian Chivu per parlare dei progetti futuri ... Scrive ilmessaggero.it