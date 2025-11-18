Calendario Mondiali beach volley 2025 oggi | orari partite 19 novembre tv programma streaming

Quinta giornata all’insegna delle emozioni ad Adelaide, dove si è giocata la prima parte dei sedicesimi di finale del Mondiale che hanno regalato spettacolo e colpi di scena sia al maschile sia al femminile. La copertina non può che essere per Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, protagoniste di una prestazione sontuosa contro le tedesche MüllerTillmann, una delle coppie più temute dell’intero tabellone. Le azzurre hanno dominato il primo set con un servizio irresistibile (21-12) e poi hanno saputo soffrire nella seconda frazione, risolvendo il finale punto a punto con personalità e soprattutto con il muro di Gottardi, determinante nei momenti chiave. 🔗 Leggi su Oasport.it

