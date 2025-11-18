Calderoli riesuma l’autonomia Oggi la pre-intesa con Zaia

Dopo il condono edilizio la proposta di aumento delle pensioni in Campania con fondi Ue. Ma, per non dimenticare il Nord, ecco che la destra riesuma in tutta fretta l'autonomia.

