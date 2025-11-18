Con la pausa per gli impegni delle nazionali ormai quasi completamente alle spalle, la Roma è al lavoro per il rientro in campo contro la Cremonese, fissato per domenica 23 novembre, alle ore 15, allo Zini. Nelle prossime settimane, però, il focus non sarà solamente sul campo, ma anche su quello che potrebbe accadere a gennaio nella finestra invernale di calciomercato, con il club capitolino che è alla ricerca di rinforzi per allargare la rosa di Gasperini. Buone notizie dall’infortunio di Sesko. Da ormai diverso tempo il nome sulla bocca di tutti è quello di Joshua Zirkzee, che sarebbe stato individuato come il principale obiettivo per il reparto offensivo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, Sesko libera Zirkzee. Nuovo nome sulle corsie laterali