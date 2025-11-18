Calciomercato Milan Tare non perde di vista tre obiettivi | ma c’è concorrenza Le ultime

A poche settimane dall'apertura del calciomercato di gennaio, il Milan non vuole farsi trovare impreparato: tre obiettivi restano nel mirino di Tare. Le ultime sulle mosse dei rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Tare non perde di vista tre obiettivi: ma c’è concorrenza. Le ultime

Leggi anche questi approfondimenti

#calciomercato #Pellegatti suggerisce: "#Milan, #Mateta sarebbe perfetto". L'indiscrezione su #Gimenez #SempreMilan - facebook.com Vai su Facebook

Mario #Gila nel mirino del #Milan, ma non solo: gli ultimi aggiornamenti verso il #calciomercato invernale Vai su X

Milan, Igli Tare: "Voglio vincere lo scudetto, siamo sulla buona strada. Mercato? Voglio giocatori con carattere, saremo attenti alle opportunità" - Igli Tare, direttore sportivo del Milan, ha parlato a margine del Social Football Summit, in programma allo Juventus Stadium di Torino: "Non posso dire "Non voglio vincere lo scudetto". Riporta msn.com

Calciomercato Milan, Estupiñán sotto esame: Tare segue due profili dalla Bundesliga - La fascia sinistra in ottica mercato non dovrebbe essere sulla carta una priorità del Milan in vista dell’inverno ma la dirigenza è sempre alla ricerca di giovani. Secondo notiziemilan.it

Calciomercato Milan, Tare e Ausilio pronti a sfidarsi: l’agente può avere un ruolo decisivo - C’è anche un intreccio legato all’agente del giocatore del Leeds Il duello tra Inter e Milan non si limita al campo da gioco, ma si estende con fervore anch ... milannews24.com scrive