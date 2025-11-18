Calciomercato Juventus il regista può essere Xhaka

Il calciomercato di gennaio si avvicina e si accende una possibilità intrigante per la Juventus. Il nome è quello di Graint Xhaka. Alla ricerca di un regista i bianconeri potrebbero fare un tentativo nella sessione di riparazione per il forte centrocampista svizzero. (ANSA) tvplay.it Il ragazzo è ora al Sunderland, secondo Tuttosport però ci vogliono almeno 15 milioni di euro per portarlo in Serie A. Siccome non è più giovanissimo, difficile pensare che i bianconeri possano fare questa operazione. L'articolo proviene da TvPlay. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Calciomercato Juventus, il regista può essere Xhaka

