Calciomercato Juve Giulini lancia l’obiettivo bianconero | Ha grande potenziale per questo lo abbiamo preso in estate Occhi puntati su di lui

Calciomercato Juve, il presidente Giulini elogia Palestra: il giovane, preso in prestito, ha grande potenziale. È uno dei profili più interessanti in Serie A. Tra i diversi giovani che si sono messi in mostra in questa prima fase di stagione in Serie A c’è sicuramente Marco Palestra. A confermare l’ottimo lavoro e le grandi prospettive del calciatore è intervenuto il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ai microfoni di Sky Sport. Il dirigente ha analizzato i temi del calciomercato e la crescita dei talenti, dedicando un elogio esplicito al giovane Palestra. Giulini ha definito il giocatore estremamente interessante, un’investitura importante che sottolinea quanto il club creda nelle sue qualità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

