Calciomercato Inter per la porta spunta anche il francese Illan Meslier

Sebbene, almeno per il momento, il profilo preferito per il futuro della porta della Beneamata sia quello di Elia Caprile, la società nerazzurra sta valutando diverse piste. Tra le varie voci di calciomercato che stanno rimbalzando in questi giorni, l’ Inter sembra seguire con anche l’evolversi della situazione del francese Illan L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, per la porta spunta anche il francese Illan Meslier

