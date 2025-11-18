Calcio serie C il Perugia perde un pezzo in difesa | Nwanege operato al menisco

Difensore che rientra, difensore che esce. Non sarà disponibile almeno fino all'inizio del 2026 Kalrson Nwanege, il centrale arrivato al Perugia nel corso del mercato estivo.Lo svedese, come recita il bollettino medico, è stato sottoposto ad intervento chirurgico artroscopico a causa della. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

