Calcio serie C il Grifo punta sui rientri per trovare il cambio di passo

Perugiatoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Perugia è tornato ad essere una squadra abbastanza in salute, ma non basta. Le sette sconfitte consecutive conseguire prima dell'avvento di Giovanni Tedesco in panchina pesano come un macigno sulla classifica, che malgrado i quattro risultati utili in fila resta pericolosa.Certo, il pericolo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

calcio serie c grifoCalcio serie C, Tedesco avvisa il Grifo: "Se non saremo al top saranno guai" - Il tecnico mette in guardia il suo gruppo per la sfida di sabato con la Torres, reduce da un cambio di allenatore. today.it scrive

calcio serie c grifoCalcio serie C, il Grifo continua a riprendere vigore. Tedesco: "Ottima la fase di non possesso" - Bartolomei a tal proposito: "Chiediamo rispetto, non è la prima volta che accade" ... Segnala today.it

calcio serie c grifo"La Torres è l'avversario peggiore" - Le parole dell'allenatore del Perugia, Giovanni Tedesco, nel presentare la sfida di sabato pomeriggio in Sardegna ... Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Calcio Serie C Grifo