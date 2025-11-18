Calcio serie C il Grifo punta sui rientri per trovare il cambio di passo
Il Perugia è tornato ad essere una squadra abbastanza in salute, ma non basta. Le sette sconfitte consecutive conseguire prima dell'avvento di Giovanni Tedesco in panchina pesano come un macigno sulla classifica, che malgrado i quattro risultati utili in fila resta pericolosa.Certo, il pericolo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
CALCIO SERIE C SKY WIFI - Sabato mattina per il @LRVicenza allenamento allo stadio Romeo Menti davanti ai tifosi a partire dalle ore 10.30! sportvicentino.it/2025/11/17/sab… Vai su X
COSE DI CALCIO Torna l'approfondimento sulla Serie C e D di San Marino RTV, con Roberto Chiesa e Maurizio Marin. Ospite della puntata Andrea Galassi - facebook.com Vai su Facebook
Calcio serie C, Tedesco avvisa il Grifo: "Se non saremo al top saranno guai" - Il tecnico mette in guardia il suo gruppo per la sfida di sabato con la Torres, reduce da un cambio di allenatore. today.it scrive
Calcio serie C, il Grifo continua a riprendere vigore. Tedesco: "Ottima la fase di non possesso" - Bartolomei a tal proposito: "Chiediamo rispetto, non è la prima volta che accade" ... Segnala today.it
"La Torres è l'avversario peggiore" - Le parole dell'allenatore del Perugia, Giovanni Tedesco, nel presentare la sfida di sabato pomeriggio in Sardegna ... Da rainews.it