Calcio femminile | la Juventus all’esame Lione Sfida proibitiva per le bianconere in Champions

Un match insidioso, proibitivo, ma di grandissimo fascino. Domani, mercoledì 19 novembre, alle ore 18:45 andrà in scena la sfida tra il Lione e la Juventus, incontro valido per il quarto turno della UEFA Women's Champions League 2025-2026 di calcio femminile. Si tratterà di un vero e proprio test per le ragazze di Massimiliano Canzi, forgiate dal brillante successo in esterna contro l'Atletico Madird (1-2) e della convincente prestazione in Campionato contro il Genoa, battuto per 2-0. Le bianconere al momento occupano la settima posizione in classifica, vantando due vittorie (rispettivamente appunto contro le madrilene e prime ancora contro il Benfica) ed una sconfitta, arrivata contro l'impegnativo vìs-a-vìs con il Bayern perso per 2-1.

