Calcio Abodi | Norvegia più forte noi impegno per i Mondiali
Roma, 18 nov. (askanews) – Intervenendo alla trasmissione Un Giorno da Pecora, su Radiouno, il ministro per lo sport ed i giovani, Andrea Abodi ha anche parlato della pesante sconfitta della Nazionale di Gattuso. “La Norvegia è più forte, è una questione di metodo e modello, non solo di Dna. Sono più prestanti, più freschi mentalmente, saltano l’uomo e noi no. Ma a noi interessa solo che l’Italia vada ai mondiali, facciamo una tregua dalle critiche e aiutiamo i ragazzi”. Il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, torna così a parlare della sconfitta dell’Italia contro la Norvegia. “Preoccupato? No perché possiamo farcela, dobbiamo tirar fuori quello che non abbiamo visto sempre”, conclude il ministro, intervenuto a “Un giorno da pecora” su Rai Radio 1. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
