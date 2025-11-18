Calcio a cinque - Serie C1 Futsal Lucchese affonda nel derby Rossoneri in piena zona play-out
Five to Five 6 Futsal Lucchese 3 FIVE TO FIVE PISA: Pergolesi, Casarosa, Polloni, Laghcha, Carmignani, Incoronato, Di Lecce, Laghcha, Costamagna, Mazzotta, Nafafa, Falconetti. All.: Ciampi. FUTSAL LUCCHESE: Vernace, Dovichi, Unti, Santelli, Catania, Izouhar, Giannini, Ben Feddoul, Stefanini, Eramnazi, Rovella, Byaze. All.: Garzelli. Arbitri: Ricci di Viareggio e Stoppa di Pontedera. Reti: Laghcha (2), Polloni, Costamagna, Mazzotta, Nafafa, Byaze (2), Rovella. PISA - Il Futsal Lucchese è costretto ancora una volta a rinviare l’appuntamento con la vittoria. I ragazzi di Garzelli vanno incontro ad una pesante sconfitta 6-3 nel derby a Pisa, contro un ottimo Five to Five, nell’ottava giornata del campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
