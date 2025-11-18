Calabria candidata a Regione europea dello Sport 2028
Giusi Princi riceve la Presidenza onoraria di Aces Europe: “Lo sport motore di inclusione e sviluppo”. Si è svolta ieri, nella Sala “Federica Monteleone” del Consiglio Regionale della Calabria, la cerimonia di conferimento della Presidenza onoraria di Aces Europe all’europarlamentare calabrese Giusi Princi. L’evento, promosso dal CONI Calabria e intitolato “Lo Sport: strumento di inclusione, coesione sociale e sviluppo dei territori”, ha rappresentato un momento di grande rilievo istituzionale e culturale, ponendo al centro il valore dello sport come linguaggio universale di crescita e dignità. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
