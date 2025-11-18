Cadavere di una donna nel mare di Torre dell’Orso Rinvenimento della Guardia costiera

Mistero nelle acque dell’Adriatico dopo una scoperta sconvolgente: a poche centinaia di metri dalla costa di Torre dell’Orso, un sub ha rinvenuto il corpo senza vita di una giovane donna, facendo scattare immediatamente l’allarme. Una motovedetta della Guardia Costiera di Otranto è intervenuta sul posto e, non senza difficoltà, ha provveduto al recupero della salma. Dalle prime verifiche del medico legale, la donna sembrerebbe deceduta solo da poche ore. La carnagione chiara, oltre a tatuaggi e piercing, potrebbero rivelarsi decisivi per l’identificazione. Al momento, però, l’identità resta ignota. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

