Busta paga arrivano aumenti da 491 euro al mese e 6.500 euro di arretrati | ecco per chi

Lanotiziagiornale.it | 18 nov 2025

Aumenti in busta paga da circa 491 euro al mese, oltre ad arretrati da 6.500 euro. La sottoscrizione all’Aran, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, del contratto nazionale 2022-2024 per l’area della dirigenza medica e sanitaria riguarda 137mila dirigenti, di cui 120mila medici e 17mila dirigenti sanitari non medici. La trattativa, avviata lo scorso 1 ottobre, ha portato alla definizione di un accordo considerato soddisfacente dalla maggior parte delle organizzazioni sindacali, ma che non è stato firmato da Fp Cgil Medici e Fassid. La Cgil, in particolare, parla di risorse che “impoveriscono le buste paga di ben 10 punti percentuali, con una perdita di 537 euro lordi medi mensili rispetto all’inflazione, un aumento tabellare di soli 92 euro lordi al netto dell’anticipo”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

