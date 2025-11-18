Bus con studenti portogruaresi uscito di strada | feriti

Un bus che trasportava alcuni studenti delle scuole di Portogruaro è finito fuori strada, in bilico sull'argine di un fossato e con la parte anteriore completamente crollata nel canale al margine. L'incidente è accaduto nel primo pomeriggio di martedì nel comune di Sesto al Reghena, nel. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Pordenone, bus con studenti in un fosso dopo lo scontro con un'auto - Un bus con studenti si è scontrato con un'auto questo pomeriggio in via Giai, a Sesto al Reghena, in provincia di Pordenone. Si legge su ilgiornale.it

Scontro bus studenti e auto, un morto e 12 feriti - Una combo con la foto dell'anziano che guidava il Suv, Germano De Luca, e il luogo dell'incidente con il bus. Scrive avvenire.it

Scontro tra bus con 50 studenti a bordo e auto, un morto nel Trevigiano - L'automobile avrebbe invaso la corsia opposta; l'autista a questo punto ha tentato di evitare lo scontro, che però è stato inevitabile e i due mezzi ... Come scrive tgcom24.mediaset.it