Bus con studenti portogruaresi uscito di strada | feriti

Un bus che trasportava 13-14 studenti 14enni del Portogruarese è finito fuori strada, in bilico sull'argine di un fossato e con la parte anteriore completamente crollata nel canale al margine, nell'incidente accaduto nel primo pomeriggio di martedì alle 15.15 nel Comune di Sesto al Reghena, nel. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

