Bus con studenti nel fosso dopo uno scontro con un veicolo | grave l' automobilista
Grave incidente stradale a Sesto al Reghena. Un bus con a bordo venti studenti è finito fuori strada a seguito di uno scontro con una vettura. Il fatto è successo nel pomeriggio di martedì 18 novembre intorno alle 15 lungo la strada provinciale 28 nei pressi di via Giai. Immediati i soccorsi. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
