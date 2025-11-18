Bus con 20 studenti finisce in un fosso

17.35 Un bus, con a bordo 20 studenti di rientro da alcuni istituti scolastici di Portogruaro, è finito nel fossato laterale dopo un violento impatto con un'auto, a Sesto al Reghena, Pordenone. Il mezzo è rimasto in bilico oltre la carreggiata. L'autista è rimasto lievemente ferito e trasportato in ambulanza al pronto soccorso. La donna alla guida della vettura è stata soccorsa dal personale medico e poi elitrasportata in ospedale in gravi condizioni. Molti i genitori che sono accorsi sul posto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it