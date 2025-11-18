Bus con 20 studenti a bordo finisce nel fosso dopo lo scontro con un' auto | ragazza resta incastrata tra le lamiere grave la conducente della vettura

Una donna in gravi condizioni e studenti feriti: è il bilancio di un brutto incidente a Sesto al Reghena (Pordenone). Un bus con a bordo diversi studenti, di rientro da alcuni istituti. 🔗 Leggi su Leggo.it

bus con 20 studenti a bordo finisce nel fosso dopo lo scontro con un auto ragazza resta incastrata tra le lamiere grave la conducente della vettura

